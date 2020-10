Aún no entregan presupuesto para el Protocolo Alba a la Fiscalía General del Estado

Guamúchil, Sinaloa.- Hace casi once meses que el Congreso del Estado aprobó un presupuesto por 7 millones de pesos para la Fiscalía General del Estado (FGE), mismo que todavía no se ha hecho llegar a esta dependencia, por lo que la Comisión de Equidad, Género y Familia, presidida por la diputada Francisca Abelló Jordá, llamará al secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, Luis Alberto de la Vega Armenta, a una reunión para que explique a qué se debe tal retraso en la entrega del recurso.

La diputada Abelló Jordá manifestó que recién tuvo una reunión con el fiscal Juan José Ríos Estavillo, en la que le manifestó que no se ha dejado de trabajar en el tema del Protocolo Alba, pero que sería bueno que los 7 millones de pesos que se aprobaron para ello se les hicieran llegar, pues al contar con éste aseguró que tendría oficinas en otros municipios y gente trabajando en todos los municipios de la entidad sobre lo que respecta a este Protocolo.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Por su parte, el diputado Pedro Alonso Villegas Lobo expresó que ya son casi once meses desde que el Congreso aprobó este presupuesto, por lo que propuso citar al secretario de Finanzas a una reunión de trabajo, propuesta que fue bien vista por todos los integrantes de esta Comisión.

Asimismo, la diputada Jesús Angélica Díaz Quiñónez señaló que tuvo un acercamiento con el secretario de Finanzas, quien le explicó que todos los trámites están hechos y se hizo un programa mensual para ello, pero por cuestiones de flujo es que no se ha hecho llegar el recurso a la Fiscalía.

“Entonces no sabemos qué más se puede hacer ahí, no sabemos por qué por cuestiones de flujo, si sea de efectivo, si sea porque el dinero lo etiquetan a otro rubro, pero no sabemos, la verdad es que sí nos tendría que dar una explicación más amplia”, expuso.

Por su parte, las diputadas Mónica López Hernández y Flor Emilia Guerra Mena manifestaron que antes de llamar al secretario a una reunión de trabajo, se junte la información que tienen las diputadas Abelló Jordá y Díaz Quiñónez para tener una idea más concreta de la situación que se le va a plantear y los cuestionamientos vayan mejor enfocados.