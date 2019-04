Autoridades acuerdan trabajar unidos en Angostura

Angostura, Sinaloa.- Con la finalidad de escuchar propuestas e ideas y llegar juntos en consenso a una solución, la presidenta municipal de Angostura, Aglaeé Montoya Martínez se reunió con líderes de sindicatos instalados en el municipio costero como son: el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Angostura, el sindicato de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Angostura, el sindicato de los Filarmónicos, sindicato Gastronómico y con el secretario general de la Federación Regional de la CTM.

Los líderes de los sindicatos de los Filarmónicos y Gastronómicos solicitaron a la presidenta municipal trabajar en unidad y armonía, para que todas las partes salgan beneficiadas.

Florencio Villa Gallardo, secretario general de la Federación Regional de la CTM en Salvador Alvarado, se dijo agradecido por el recibimiento de parte de la presidenta y aseguró que gracias a la voluntad con la que está trabajando Aglaeé Montoya Martínez, los sindicatos y el Ayuntamiento saldrán favorecidos.

Por su parte, la presidenta municipal manifestó que en esta administración no se buscará favorecer a unos cuantos y a otros no. Asimismo comentó que no cuentan con ánimos de estar pelando entre gobierno y sindicatos, al contrario, argumentó que en todo momento buscarán la conciliación.

“Les agradezco de antemano que tengan la disposición de ayudar a la administración, estamos aquí para resolver problemas. Quiero pedirle a cada uno de ustedes, que siempre recordemos que Angostura está primero” comentó la presidenta municipal a los líderes de los sindicatos del municipio costero.

La alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez argumentó que en esta administración les estará yendo muy bien tanto al gobierno como sindicatos, explicó que cuenta con muchas ganas de trabajar y en la medida de lo posible, se apoyará a todos.