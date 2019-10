Autoridades atacarán de fondo el problema de basurones

Angostura, Sinaloa.- La alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez reconoce que existen detalles en la mayoría de los basurones que se tienen en el municipio, pero aquí la situación no es solamente realizarles una inversión constante para su limpieza, sino que el problema se debe atacar de fondo, con estrategias y proyectos de reciclajes.

La mandataria del municipio costero de la región del Évora explica que lo ideal sería tener basurones con planes de innovación y factores de reciclaje para que no se estén llenando seguido, además que en algunos de ellos no hay accesos y la gente tira sus desechos donde mejor les parece, y eso no debe de ser.

“Considero que en este tema hay que pensarle más, ver cuál va ser el trabajo que debemos realizar para ser más eficaces y no estar limpiando permanentemente los basurones, generar conciencia de reciclaje y buscar alguna tecnología que nos ayude a ordenar mejor las cosas”, comenta la alcaldesa.