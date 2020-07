Autoridades de Angostura aplicarán acciones en contra de los eventos masivos

Angostura, Sinaloa.- La alcaldesa de Angostura, Aglaeé Montoya Martínez, expresa que en los eventos de arrancones en lodo 4x4 que se han realizado en una parte del río los jóvenes lamentablemente no acataron las disposiciones preventivas señaladas por tanto se cancelarán hasta no haber un acuerdo firme en cuanto a la logística y que no se aglomeren, que sería algo inevitable, pero por lo pronto todo queda suspendido.

La máxima autoridad del municipio costero de la región del Évora también da a conocer que la parte recreativa del río, al entrar a la cabecera, se mantiene abierta pero no se permite el acceso a los carros, además se controlará la entrada de las personas, ya que será restringida, y habrá operativos de seguridad.

"Tomaremos acciones radicales, ya que lo que pretendemos es evitar en lo mayor posible los contagios, pues creo que como autoridades debemos buscar la seguridad y protección de la ciudadanía, y en esta pandemia el apoyo y respaldo de los ciudadanos es decisivo".

"La conciencia social es lo que marcará la diferencia no las restricciones, así sea que nosotros como autoridad pongamos todo de nuestra parte y por más cosas que hagamos siempre está el desacato", resalta la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez.