Autoridades de Angostura no bajan la guardia contra el Covid-19 e intensifican jornadas de desinfección

Guamúchil.- Debido a la falta de prevención que existe en la población de Angostura y ante los fallecimientos por Covid-19 que se siguen registrando, las autoridades gubernamentales, del sector salud y protección civil intensificaron las jornadas de desinfección en espacios públicos desde el día de ayer.

El médico municipal dio a conocer a este medio las labores que están realizando en diversos puntos de la cabecera y del municipio porque no están bajando la guardia contra el combate al virus, destacó.

"No bajamos la guardia pero la gente no pone de su parte", dijo al mencionar que a pesar de los esfuerzos la ciudadanía no porta ni siquiera el cubrebocas, no se quedan en casa, no guardan la sana distancia y realizan aglomeraciones.

Este día la jornada continúa en espacios públicos, hospitales como el IMSS, ISSSTE, Hospital Integral y Centro de Salud. Así como en las instalaciones de Cruz Roja, Bomberos, Presidencia, Unidad Administrativa, gasolineras, t Mercado y negocios del centro.

Este día la jornada continúa en espacios públicos. Foto: Cortesía

También en las instalaciones de la sindicatura de alhuey, restaurantes, tortillerias, plazuela e iglesia de alhuey.

Las acciones están siendo coordinadas por la Dirección de Salud Municipal a cargo del doctor Ismael Angulo Meza y el director de Protección Civil, José luciano Castro.

