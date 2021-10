Autoridades de Angostura se encuentra preparados para actuar con el paso del huracán Pamela

Sinaloa.- Autoridades del municipio de Angostura se reúnen con el objetivo de informar a las utilidades correspondientes la situación actual del huracán Pamela, así como dar a conocer las medidas a tomar con el fin de estar preparados para cualquier percance.

Aglaee Montoya Martínez, informó que hasta es momento según los reportes meteorológicos es posible que la tormenta no cause estragos en el municipio de Angostura, no obstante, señaló que mediante esta reunión se harán un plan para estar alerta y en contacto con cada área para mantener vigiladas las zonas de riesgo y el municipio en general.

José Luciano Castro, Coordinador de Protección Civil, comentó afirmó que Angostura no corre grandes riesgos, agregó que según información proporcionada por Protección Civil a nivel estado la tormenta el día de hoy permanece en categoría uno, pude llegar a tocar estás zonas a 95 kilómetros, con un punto de impacto en Culiacán, Península de Villamoros y Playa Ceuta en el municipio de Elota.

Externó que desde ayer se invitó a los pescadores a permanecer en tierra y no salir para evitar riesgos, situación que se mantiene hasta hoy. Así mismo comentó que los refugios temporales se encuentran en comisiones de ser usados, y cuentan con los materiales necesarios, entre ellos se encuentren colchonetas, despensas y demás insumos necesarios, gracias a los apoyos del Sistema DIF.

Los representantes de los diferentes módulos manifestaron su apoyo hacia el municipio, aseguraron que está dispuesto a apoyar con maquinaria para atender las necesidades que pudieran surgir.

Por su parte el Oficial Mayor Sergio Lagunas, director de Seguridad Pública, informó que tanto el personal como las 14 unidades distribuidas en el municipio se encuentran disponibles para actuar, aseguró que es muy importante estar preparados para cualquier situación, ya que es imposible predecir cómo actuará la naturaleza. De igual manera comentó que mediante la red de radio permanecerán alerta.

Así mismo comentó que buscarán despejar las áreas donde se hayan caído árboles, con el fin de evitar que el paso permanezca cerrado.

El Agente Mayor Johan Salavdor, represente de Guardia Nacional comentó que se encuentran preparados para cubrir las necesidades de los angosturenses, con unidades disponibles para realizar evacuaciones si fuera necesario. Aseguró que se mantendrá en contacto con las demás áreas como Protección Civil y Bomberos, con el fin de atender de manera inmediata las situaciones de riesgo.

Así mismo se comentó que de presentarse algunas precipitaciones vendrían a favorecer a las presas, que hasta el momento necesitan lluvias.

Refugios temporales disponibles:

-Secundaria Federal, en la Reforma

-Cbta, ubicado en la entrada de Palmitas

-Primaria Jesús Castro en la Reforma

-Escuela Secundaria Joaquín Vizcarra Tizando, en Alhuey.

-COBAES 56, en Chinitos

-Primaria Josefa Ortiz de Dominguez en la Cabecera, por la Avenida las Palmas

-Secundaria Melquiades Camacho, en El Gato de Lara

-Casa Ejidal de Alhuey

-Casa Ejidal de Angostura

Comunidades en Riesgo:

Entre las comunidades de riesgo se encuentra El Ranchito, Chumpolehuistle, Tobello y La Colorada en la Esperanza, en La Reforma la Colonia Miramar y la 30 de Enero.