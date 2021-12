Autoridades de Salvador Alvarado exhortan tomar cuidados para un regreso a clases seguro

Guamúchil, Sinaloa.- El Ayuntamiento de Salvador Alvarado en coordinación con la Jurisdicción Sanitaria III, impartieron un taller informativo para directores, supervisores y jefes de sector, esto con el objetivo de que los alumnos y maestros no bajen la guardia en la prevención del Covid-19, así como afinar detalles para un regreso a clases presenciales seguro tal como se tiene previsto en el estado de Sinaloa.

El coordinador de educación municipal de Salvador Alvarado, Mario Alejandro Ahumada Sánchez, comentó que con la nueva normalidad que se vive en Sinaloa, la intención es que el regreso a clases sea ordenado y sistemático para que no exista un cuarto rebrote de Covid-19, por lo que pidió a las familias ser muy prudentes y responsables en esta temporada vacacional con las reuniones y posadas para no generar contagios.

Por su parte, el Jefe de la Jurisdicción Sanitaria 03, Patricio Cuadras López, señaló que la idea principal de este taller, fue recordarles a los líderes educativos del municipio los protocolos de prevención porque todos ya los conocen, sin embargo, dijo que es necesario hacer conciencia para que el regreso a clases sea totalmente seguro para cuidar la salud, que es lo más importante que se tiene.

Cuadras López, exhortó a los ciudadanos no relajarse y cuidarse en las posadas y convivios masivos porque quieren seguir bajando los índices de Covid-19 y que no haya tanta gente infectada, externó que en el último reporte emitido por el gobierno del estado, en la región del Évora existen 17 casos activos y no desean tener un mayor repunte.