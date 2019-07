Autoridades en Angostura pondrán mano dura contra la quema de soca

Angostura, Sin. Como el problema de la quema de soca en los predios de maíz ya trillados lamentablemente ya se está volviendo incontrolable en Angostura y no quien regule esta situación, la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez afirma que duela a quien le duela van a poner mano dura y a establecer sanciones que verdaderamente duelan, pues no es posible que se siga presentando.

La mandataria angosturense detalla que ya tuvo una reunión con los síndicos municipales, tocaron el tema y todos juntos reaccionaron en torno a uno de los acuerdos que Cabildo tuvo en relación a las sanciones a aplicar.

"Dentro de las atribuciones que nos corresponden como autoridad en el municipio estas sanciones sí se van a llevar a cabo y vamos a poner mano dura, pues ya tenemos un registro de todas las quemas que se han presentado y dos de ellas mostraron que tenían un permiso de Sanidad Vegetal para hacerlo, pero los síndicos junto con su servidora solicitaremos en la próxima sesión de Cabildo que se revoque el acuerdo donde dice que con un permiso sí se puede quemar la soca y se liberen las tierras.

Nosotros, claro, asesorados con expertos en la materia agrícola, sabemos que para esto no hay permisos ni aunque sea para nivelación de terreno porque al final de cuentas es quema, entonces como autoridad he dado instrucciones en Seguridad Pública que detenga a quien sea necesario.

Desafortunadamente nos encontramos un caso de que una persona que ingiere drogas fue detenida quemando soca y él le dijo a los policías que lo había mandado su jefe y pues sin suda alguna estas cosas tienen que ser sancionadas y muy pronto se tiene que dar esto para que la gente se de cuenta de que sí estamos actuando y vamos en serio.

El Comité Contra la Quema de Soca que se formó en el municipio no está de parapeto y en la próxima semana vamos a tener una reunión con ellos para ver cómo vamos y les haremos ver que con permiso o sin permiso no se puede quemar el predio, pues hay otras formas de manejar la tierra y no necesariamente tiene que ser así.

La sanción que se estaría manejando en el municipio sería de 10 mil pesos a quien queme soca y nosotros le decimos al productor que en vez de pagar dicha multa mejor ese dinero lo invierta en trabajar la tierra, porque ya no vamos a tener margen de tolerancia en este tema y seguro estoy de que con el primero que multemos los demás van a entender la realidad", afirma la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez, quien además explicó que le pedirán a Bomberos que ponga una máquina en el sur del municipio para combatir este tipo de incendios agrícolas y dicha unidad se establecería en la sindicatura de Gato de Lara.