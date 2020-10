Autoridades en Sinaloa confunden a la ciudadanía en torno al COVID-19

Guamúchil, Sinaloa.- Lamentablemente en estos momentos ya no se sabe ni en quién creer, a raíz de las confusiones en que han caído las propias autoridades en Sinaloa en torno al manejo informativo de la pandemia del COVID-19 y algunas decisiones tomadas, las cuales van totalmente en contra de las medidas de prevención exigidas para evitar los contagios.

En algunos municipios ya se anunció el cierre de panteones para el próximo Día de Muertos, con la finalidad de que no se presenten aglomeraciones ni fiestas, donde muchas personas podrían resultar afectadas, dado a que el peligroso virus todavía se mantiene en el ambiente, pero en otros las autoridades dieron luz verde para que la ciudadanía pueda asistir a eventos deportivos y de otra índole, generando verdaderos tumultos, incluso hasta fuera de control.

Ante esta situación, el secretario del Ayuntamiento de Mocorito, Julio Medardo Serrano Soto, comenta que desafortunadamente se están dando dos puntos de vista opuestos y eso está mal, pues no comparte la idea de abrir los estadios.

“Rezamos para que la decisión que se tomó en el deporte, que para mí está mal, no traiga consecuencias, que los que asistan a ver los juegos lo hagan con consciencia y acaten todas las medidas preventivas, pero desafortunadamente vemos por redes sociales y más medios de comunicación que muchos aficionados no lo están haciendo, no tienen temor al riesgo de contagiarse o de llevar al virus a sus casas.

Lamentablemente estamos con mucha incertidumbre de que de un momento a otro se vaya a presentar un rebrote y se vaya a expandir por todo el estado, nadie está todavía a salvo, y aquí en Mocorito tenemos muchos aficionados que pudieran ir a un partido, ya sea solos o con la familia, y si Dios guarde la hora ahí agarran la enfermedad, nos podrían poner en problemas en la localidad al traerlo.

La ciudadanía ya no halla ni qué creer, y tiene razón, hay muchas contradicciones por parte de las autoridades correspondientes, y por tal motivo ha tenido que ser la misma experiencia vivida por la persona la que la ha hecho entrar en razón, tienen que tener un caso cercano o muy conocido de un contagio, o en el peor de los casos, de muerte, para creer en la enfermedad y entonces sí cuidarse, y en la medida que nos cuidemos seguro estoy que la pandemia irá disminuyendo”, explica Julio Medardo Serrano.