Autoridades gestionan entubado del canal

Angostura, Sinaloa.- La alcaldesa de Angostura, Aglaeé Montoya Martínez, y el gerente de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, Ricardo Angulo García, viajaron el pasado martes a la Ciudad de México para hacer importantes gestiones y plantear ante la Conagua proyectos de gran magnitud, tal es el caso del entubado del canal que atraviesa la cabecera, así como también el desazolve del río.

Además, aprovechando la ocasión, tocaron el tema de la deuda de alrededor de 4 millones y medio de pesos que está limitando a la paramunicipal para accesar a recursos de programas federales y buscaron estrategias de pago.

Montoya Martínez y Angulo García también vieron lo que es la micromedición en las llaves que están en las casas, proyecto que se empezaría a aplicar en Chinitos y Palmitas, luego se extendería a las demás comunidades.

“Fuimos atendidos por el subgerente de Programas Federales, Vicente Méndez Alba, y por Jorge Lomelí, quien es el gerente de Distritos de Riego, con quienes buscamos la manera de ingresar los proyectos para terminar de entubar el canal de riego que atraviesa la cabecera, así como también los canales que llegan a las plantas potabilizadoras y los proyectos para el aumento del servicio medido de agua potable y así eficientar las cosas.

Aquí nos encontramos que mientras no estemos al corriente con la Conagua con los pagos requeridos, no podemos ingresar a programas de la federación en zonas urbanas, en la parte rural sí, ahí no es una traba, pero nosotros traemos la idea de meter la micromedición en todo el municipio, y basado en esto pues no hemos podido concretar el proyecto.

Nos trajimos la tarea de que aquí en Culiacán vamos a tener un acercamiento con el Departamento de Fiscalización para ver el cómo hacerle para ir pagando poco a poco esa deuda y estar al corriente”, afirma Ricardo Angulo.