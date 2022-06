Autoridades realizan operativos viales a motocicletas en Angostura

Sinaloa.- Ante los lamentables accidentes que se han presentado en el municipio de Angostura, elementos de la dirección Seguridad Pública y Tránsito Municipal realizan operativos sorpresas en las comunidades para concientizar a los motociclistas la importancia de usar el casco protector.

Juan Carlos Barraza Morales, titular de la corporación policiaca, expresa que se instalaron retenes en El Ébano y La Esperanza, esto con el fin de controlar el límite de velocidad con que circulan las motocicletas y para dialogar con los conductores que no portaban su respectivo casco.

"Estas acciones están dentro de la campaña de Movilidad Sustentable y Segura que tenemos en marcha en el municipio y cuyo lema es 'Usa Casco, tu Familia te Espera', y debido a los accidentes que se han presentando donde no solo han habido personas heridas sino hasta lamentables fallecimientos, estamos aplicando los operativos en las comunidades, pues el objetivo es llegar a todos los poblados, ya que la motocicleta es uno de los principales medios de transporte de la ciudadanía y queremos que hagan buen uso de ella.

Estos operativos son para hacer conciencia en los conductores de que usen el casco así anden en la propia comunidad, que no les gane la confianza de que no les va a pasar nada, por ello detuvimos a una buena cantidad de motociclistas pero no se les aplicó alguna sanción ni se les recogió la unidad, ya que en esta primera etapa son operativos de prevención y conciencia, ya después, si hacen caso omiso, entonces sí procederemos con forme a la ley", comenta Barraza Morales.

Cabe resaltar que en estos operativos participaron los agentes del Turno Beta en varias unidades policiacas, al mando del comandante Argeny, así como del comandante Errante e Ismael.

Te recomendamos leer:

Juan Carlos Barraza Morales exhorta a todos los motociclistas a cuidar su integridad física y la de los que con él vayan al momento de viajar en su unidad usando el casco, respetando señalamientos y los límites de velocidad.