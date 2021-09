Autoridades tienen en el abandono primaria de la 27 de Noviembre, Salvador Alvarado

Guamúchil, Sinaloa.- La escuela Primaria Emiliano Zapata, ubicada en la localidad 27 de Noviembre, pueblo perteneneciente a Salvador Alvarado, atraviesa por un fuerte problema de daños en infraestructura y escasez de material didáctico, mismo que ha resultado daños por la humedad que ha dejado la temporada de lluvias.

Por desgracia esta problemática se presenta año con año, sin embargo ha aumentado desde el inicio de la pandemia de Covid-19, ya que la institución ha permanecido cerrada.

Ante esto la maestra Ana Marcela Molina, manifestó que de parte de las autoridades se encuentran muy abandonados, debido a que no reciben apoyos monetarios, didácticos ni de higiene.

La escuela tiene problemas de infraestructura. Foto: Cortesía

La docente asegura que ya han hecho petición de apoyo con la presidenta municipal de Salvador Alvarado, Pier Angely Camacho de Ortiz, en repetidas ocasiones, sin embargo no han recibido respuesta, por lo que planean reiterar su súplica, sin embargo, en esta ocasión planean hacerlo de manera directa, ya que comúnmente son recibidos por su secretaria.

“Hace una fuimos a pedir impermeabilizante, pero no hemos recibido respuesta, y nos recomendaron que fuéramos a entregarle el oficio otra vez”.

La primaria necesita material didáctico. Foto: Cortesía

De igual manera comentó que de parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP), no han recibido apoyo, de tal manera que la escuela se encuentra en pésimas condiciones. Por lo que de manera independiente y con el apoyo de los padres de familia buscan sacar adelante cada conflicto, pues día con día la situación empeora. De momento tiene grandes problemas con la infraestructura, debido a las lluvias los techos se encuentran llenos de hongo.

Señaló que está es la situación más preocupante por el momento, ya que tanto mobiliario como el material didáctico se mojó, por las incontables goteras.

Ana Molina, también expuso que de las instalaciones educativas no se encuentra disponibles para el regreso a clases presenciales, que por fortuna aún no hay fecha para ello, ya que sería riesgoso para los menores tomar sus clases en aulas con tanta humedad, y aunado a ello no cuentan con los materiales sanitarios necesarios para el cuidado del personal y los niños.

“El día que nos digan que tienemos que regresar a clases no vamos a poder, porque si llueve los niños se van a mojar” expuso.

Asimismo, comentó que con lo único que cuentan en material de prevención es un litro de gel antibacterial y tres cubrebocas para cada docente, mismos que fueron donados por la SNTE. Por lo que la SEP tampoco los ha apoyado en ese sentido.