Autorizan modificación de lotes en fraccionamiento Linda Vista de Guamúchil

Guamúchil, Sinaloa.- El Cabildo de Salvador Alvarado aprobó la modificación del plano general de lotificación del fraccionamiento Linda Vista de la ciudad de Guamúchil, solicitud hecha por el director general de la Comisión de Vivienda del Estado de Sinaloa, con la cual los lotes serían un poco más grandes y pasarían de ser 100 a 61 espacios para apoyar a las familias de desplazados.

La alcaldesa sustituta de Salvador Alvarado, Pier Angely Camacho de Ortiz, manifestó que, como ya es del conocimiento del Cabildo, el fraccionamiento autorizado en el año 2000 contaba con lotes de 6 metros de frente por 17 de fondo, pero con el seguimiento al convenio de colaboración para atender las acciones de vivienda y a petición del programa de desplazados, se hizo una modificación a los lotes de las manzanas número 38, 39, 40 y 41, aumentando las medidas a 10 metros de frente por 17 de fondo; mientras que en los lotes 26, 27, 28, 29 y 30, cambió a 8 metros de frente por 17 de fondo.

Sólo se modifica la dimensión de los lotes, continuando igual la distribución de las manzanas y vialidades, eran 100 beneficiados, con este cambio baja a 61”, indicó.

Por su parte, la regidora Laura Patricia Dautt Reyes señaló que con esta modificación las viviendas ya no serán tan reducidas y como todavía no tienen nombre y apellido, las personas todavía no saben quiénes serán los beneficiados, por lo que afirma que no habría conflicto alguno, “pero hay que tener cuidado que realmente sean personas desplazadas porque sí ha pasado que al momento aparecen otras familias que nada qué ver”.