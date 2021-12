Autos en doble fila causan caos vehicular en el Centro de Guamúchil

Guamúchil, Sinaloa.- Debido a las fechas decembrinas el flujo vehicular ha aumentado considerablemente, y algunos de los ciudadanos que transitan diariamente por la colonia Centro, de la ciudad de Guamúchil, han expresado sentir algo de temor ante tanto caos que se vive por las principales calles de esta zona. La mayoría de las personas destacaron que lo más molesto de esta situación son los automóviles estacionados en doble fila por la calle Dr. De la Torre y por algunas otras que son muy transitadas.

Lucero Parra López, de 46 años de edad, originaria del municipio de Angostura, dijo que en estas fechas es muy desagradable tener que salir al Centro, por el caos vehicular que existe. “En estas fechas lo que menos me gusta es salir a las calles porque hay carros por todos lados, y se estacionan en doble fila y todos los establecimientos están llenos”.

Por su parte, la señora Virgen Antonia Ibarra Gómez expresó que es demasiada la gente que se encuentra realizando diferentes compras en el Centro de la ciudad y que por ese mismo motivo hay demasiados vehículos obstruyendo las diferentes avenidas, ya que se estacionan en doble fila.

Comentó también que ella solamente sale cuando es muy necesario, para evitar algún accidente ante el caos que se vive en el casco urbano. “Yo trato de salir lo menos que se pueda y menos en estas fechas, porque el caos entre las calles es verdaderamente feo. La verdad, los carros no respetan a las personas que van caminando, y otra cuestión es que los peatones no se fijan si vienen carros o no, solo se cruzan la calle, sin voltear a los lados”, mencionó.

Por su parte, el delegado de Vialidad y Transportes de Salvador Alvarado, Ciriaco Vargas, recomendó a todos los habitantes a manejar con precaución, y a los peatones a que se mantengan vigilantes de las unidades que circulan, ya que en ocasiones no se percatan de que hay unidades cerca de ellos.

Agregó también que lo más recomendable en estas fechas es que a bordo de los vehículos mínimamente vayan dos personas, para que una conduzca y la otra se baje a realizar las compras, y que de esta manera se eviten las dobles filas. “Lo que yo recomiendo es que circulen dos o más personas, para que el conductor dé algunas vueltas por las diferentes avenidas mientras que la otra persona realice las compras o los pagos de servicios que requieran, y con esto se evite un embotellamiento”.

Por último, dijo que en esta ciudad se debe mejorar la educación vial, porque las personas se cruzan a media calle y en ocasiones ni se fijan hacia los lados y eso puede provocar un accidente que después se puede lamentar.