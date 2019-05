Avanza atención a escuelas por temporada de calor

Guamúchil, Sinaloa.- Debido a que ya se registran altas temperaturas, se realiza la supervisión de las condiciones en que están operando los planteles del nivel básico, en particular en cuanto al sistema de energía eléctrica y la instalación de los equipos de refrigeración o aires acondicionados.

La meta es que todas la escuelas estén en condiciones para afrontar la temporada de calor, informó el jefe de Servicios Regionales del Évora, Lizandro Sillas López.

Informó que se encuentran trabajando con cinco escuelas para concluir con una parte pendiente de instalación eléctrica, por lo que se estarán visitando los planteles que tengan necesidades para ver de qué manera se les atiende, sobre todo en aquellos planteles que no cuentan más que con abanicos.

Vamos a atender esto para que las altas temperaturas no sean un motivo para que los alumnos no acudan a las aulas y no puedan aprender”.