Ortiz aclara que no hay mal manejo de administración

Guamúchil, Sinaloa.- Ante las declaraciones del ex tesorero municipal Nedel Sánchez, donde se defendió que no dejó finanzas insanas, el alcalde Carlo Mario Ortiz Sánchez comentó que el municipio no tiene problemas financieros y reconoció que en la administración en que estuvo Nedel Sánchez hubo más ingreso, pero no se gastó más de lo programado.

Indicó que en lo que convivió con el ex tesorero pudo observar que es una persona responsable y organizada. Explicó que en algunos rubros en el gasto programado para todo el año se gastó un poco más de lo que tenían programado, pero no significa que haya malos manejos.

Tesorería municipal / Fotografía: Daniel Ayala EL DEBATE

Señaló que los comentarios que surgieron salieron a raíz de información que se dio a los medios de comunicación y que se malinterpretó.

Justificó que el municipio no tiene problemas financieros, solo tiene deudas a largo plazo, pero que está manejable y han estado trabajando con un programa de austeridad para poder subsanar.