Ayuntamiento contrata policías auxiliares para vigilancia

Mocorito, Sinaloa.- Debido al gran déficit de policías municipales que enfrenta la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Mocorito, el Ayuntamiento ha tenido que recurrir a la contratación de personal para que realicen tareas de vigilancia y apoyen como auxiliares, esto para que los agentes que ya están acreditados se dediquen a trabajar en operativos.

El secretario del Ayuntamiento, José Noé Contreras Avendaño, dio a conocer que en lo que respecta al déficit de elementos, la situación es grave para el municipio, pues cuentan con 25 policías acreditados para el resguardo de 45 mil habitantes en el municipio, por lo que optaron por la contratación directa de alrededor de 15 elementos para que fungieran como policías auxiliares.

"Estamos tratando de palear un poco la situación contratando auxiliares, no son policías en activo, sólo nos ayudan en labores de vigilancia para no tener ocupados a los policías que ya acreditaron en labores de vigilancia, me refiero a veladores de edificios públicos, puntos en lugares públicos, eso lo hacemos con los policías auxiliares porque carecemos de elementos", mencionó.

Asimismo, agregó que de tres ciudadanos que se registraron para hacer los cursos, uno desertó, por lo que se contará con dos agentes más cuando finalicen los cursos, siempre y cuando los acrediten.

Por el momento, aunque laboran uniformados, los auxiliares solamente trabajan como vigilantes y ni tienen la facultad de hacer detenciones y no portan armas, pero en todo caso apoyarían o alertarían en caso de una situación que requiera la presencia policial.

A diferencia de los agentes municipales, que tienen que ser aprobados mediante un curso que da el estado, los auxiliares no, por lo que dependen directamente del municipio.

"Es grave la situación, hay buenos sueldos, está el apoyo que se les da ya que son aceptados en la Academia, los exámenes se han hecho más accesibles para que los ciudadanos puedan acceder a cursar pero ha sido bajo el interés", dijo Contreras Avendaño.

Señaló que Mocorito es un lugar tranquilo, pero aún así se requieren más policías, por lo que verán qué decide el presidente municipal para el próximo presupuesto y ver si se logra motivar a los jóvenes para que se sumen a las fuerzas de seguridad.