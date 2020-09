Ayuntamiento de Angostura busca recuperar rezago en el predial

Angostura, Sinaloa.- El Departamento de Tesorería del Ayuntamiento de Angostura ha recaudado un 80 por ciento de lo programado hasta ahora en el cobro del predial, por lo que se busca recuperar el 20 por ciento de rezago en estos dos meses de descuentos que recientemente se anunciaron.

El tesorero Heriberto Tapia Armenta expresó que se encuentran buscando la forma de hacer que los contribuyentes que presentan rezago en su pago se acerquen a ponerse al corriente, pues según dijo el funcionario, hay muchas claves catastrales asignadas en los ejidos, donde la gente no está obligada a pagar este impuesto.

“Eso incrementa mucho el número de contribuyentes que no pagan porque no es obligatorio por la ley, pero se les asignó una clave catastral y es lo que hace que se vea muy grande el número, que son alrededor de un 40 por ciento de contribuyentes que por ley no están obligados a pagar, sin embargo, varios ya están aprovechando y se están actualizando, haciendo un pago aunque no estén obligados”, señaló el tesorero.