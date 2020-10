Ayuntamiento de Mocorito baja su deuda con el STASAM

Mocorito, Sinaloa.- Concepción Ochoa, Secretaria General del Sindicato de Trabajadores al Servicios del Ayuntamiento de Mocorito (STASAM), expresa que actualmente existe una buena relación laboral con las autoridades municipales, que encabeza el alcalde Jesús Guillermo Galindo Castro, gracias a que hasta hoy han cumplido con los diferentes acuerdos establecidos, incluso, ya han abonado una buena cantidad a la deuda de poco más de 500 mil pesos que tenían con el gremio.

La líder sindical asegura que todo está marchando sobre ruedas dado a que las cosas se vienen dando con forme a lo establecido en el contrato colectivo, pues los cuatro años que van de la administración han servido para acomodar el ritmo de trabajo y cumplir con los compromisos.

"Ellos ya saben cuando nos toca la entrega de uniformes, la entrega de las primas y todo lo que viene, gracias a eso ellos se preparan y hasta hoy nos han cumplido, por lo menos en el tiempo que llevo al frente del sindicato no me han fallado, incluso, hasta una deuda que había me han estado abonando bastante bien.

La deuda era de poco más de 500 mil pesos, se hizo un convenio de pago y lo han respetado, gracias a eso ha bajado considerablemente la cuenta dado a que mes tras mes nos dan el abono y se tiene programado de que para cuando termine la administración quede todo finiquitado.

Nosotros también hemos sido conscientes de que los momentos actuales están muy difíciles y aún así han cumplido con los pagos y todos los compromisos que se tienen", manifiesta la líder del sindicato, Concepción Ochoa.