Ayuntamiento de Mocorito busca acuerdo con expolicía con 354 mil pesos

Mocorito, Sinaloa.- La añeja demanda de un grupo de policías por pagos pendientes de parte del Ayuntamiento de Mocorito continúa su curso.

La síndica procuradora, Cristina Mápula Lares, comentó sobre los avances en el caso de uno de los expolicías, Héctor Manuel López Medina, qué es lo que se le está ofreciendo.

"Se le está ofreciendo 354 mil pesos ya con el descuento y todo ese es el monto. Lo que pasa es que él dice que se va a esperar a la resolución de la sala administrativa. Uno ya no puede hacer nada porque se le está ofreciendo es conforme a la sentencia. Él dice que son más de 800 mil pesos pero a nosotros nos da el abogado la suma de 722 mil 982 pero se le hace un desglose de todo lo que se le descuenta y le quedan 354 mil".

La síndica explicó que los descuentos consisten en el 30 porciento de impuestos más el neto de prestaciones brutas que han sido de 506 mil pesos, un anticipo de 152 mil de lo que se les entregó mediante un convenio que ellos firmaron en el año 2015 y en el 2017 que lo vuelven a firmar. "Entonces de todo el monto adeudado eso queda", informó la funcionaria municipal.

Sobre posibilidad de lograr solucionar el problema antes de funciones en el mes de octubre, respondió que no se deslinda mientras no retire la demanda. Pero asegura que en no está demandada, solo le está dando seguimiento.

"Ellos dicen que fue un recurso que metieron los abogados en el cual lo tomaron como entorpecimiento porque no cabía en ninguna ley administrativa". "Yo pienso que no hay ningún delito que perseguir. Nada más han sido plática las que hemos tenido con el ministerio público".

Mápula Lares comentó que el día de ayer acudió al ministerio público con los documentos en regla para solicitar que se le tomara la declaración y deslindarse de todo esto. Porque en octubre ya se va y quisiera en el caso del señor Héctor Manuel López Medina quedará ya solucionado.

"O al menos lograr darle una parte y que entrando la próxima administración, en octubre se le dé la otra. Que realmente sea un acuerdo de Cabildo".