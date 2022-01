Ayuntamiento de Mocorito tacha a florería de dar mala imagen al Pueblo Mágico ¿Por qué?

Mocorito, Sinaloa.- Una desagradable sorpresa fue la que recibió el joven comerciante, José Miguel Mazo, dueño de conocida florería que se ubica en la cabecera de Mocorito, Sinaloa, al recibir una notificación de parte del Ayuntamiento, donde se le mencionó que su negocio le daba una mala imagen al municipio.

El joven informó que fue el once de enero del año en curso cuando recibió la noticia, y dónde le mencionaron que una persona de quien no mencionaron el nombre se habían quejado de que la florería daba una mala imagen para el municipio. Y por ello señalo que se mantuvo dispuesto a platicar con quién se quejó, en busca de llegar a un acuerdo, sin embargo, no sé lo permitieron.

"Me hicieron un citatorio y me dijeron que la florería da muy mal aspecto para el Pueblo Mágico", expuso.

Mencionó que la justificación que utilizaron fue porque en ocasiones trabaja fuera del negocio armado los arreglos florales y según esto es lo que daña la imagen de Mocorito. En este punto el comerciante indicó que no es muy común que deban trabajar afuera del local, sin embargo, al realizar pedidos de gran tamaño y por la gran cantidad de trabajadores que laboran en el mismo lugar lo más viable es trabajar al aire libre, puesto que es imposible que todos estén dentro.

Aclaró que en ningún momento pretenden ensuciar la calle o banqueta, tanto que al finalizar cada arreglo se dedican a limpiar la zona y de igual manera hizo énfasis en que él no busca dañar al municipio, y solo se dedica a trabajar, además que en su negocio por fortuna se emplean una gran cantidad de mocoritenses.

Con tristeza comentó que con esta notificación, le prohibieron trabajar fuera de su local, lo que sello que es imposible, por lo que continuará trabajando de esta manera, que únicamente así pueden actuar arreglos florales de gran tamaño, no obstante, expuso que le comentaron que si la persona que hizo la queja realiza está acción de nuevo como castigo sería llevado a barandilla.

De igual manera destacó que las autoridades municipales no dan el ejemplo consumiendo lo local, ya que asegura que cuando es necesario adquirir arreglos florales para algún evento prefieren conseguirlos fuera del municipio, por esto mencionó que esto no es motivador para los comerciantes mocoritenses.