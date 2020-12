Ayuntamiento de Mocorito tiene trabajando a sus empleados sin seguro médico

Mocorito, Sinaloa.- Después del lamentable hecho que sucedió en la sindicatura de Pericos, Mocorito, en el que un trabajador del Ayuntamiento perdió la vida a causa de un accidente considerado como riesgo de trabajo, se dio a conocer que el fallecido no contaba con seguro médico.

Enrique Navarro, síndico de Pericos, confirmó que el trabajador no contaba con seguro médico y que tampoco tienen esta prestación, que es por ley, los empleados de confianza del Ayuntamiento. Ante esto, él considera que los gastos deben de correr por cuenta del gobierno municipal, ya que el seguro médico es un derecho que le corresponde por ley a cada trabajador.

“Esperamos que el Ayuntamiento se haga cargo y esperaremos para ver qué va a suceder porque se dice que él brincó antes de que el camión se parara y se tropezó. El chofer venía reverseando, la víctima brinca, se tropieza y el conductor no lo alcanzó a ver”, comentó.

Informó que el Ayuntamiento se tiene que hacer responsable por no proporcionar el seguro, y dijo que lo malo es que contratan a personas y no les dan esta prestación, además de que los trabajadores no tienen nada y ninguno cuenta con las prestaciones que deberían.

Lamentó que este tipo de cosas sucedan porque se pierden vidas humanas que son lo más valioso que se pueda tener.

“Ojalá solo fueran daños materiales, económicos, pero lo trágico es que en esta ocasión la vida de un joven, que tenía un futuro por delante, se terminó en un lamentable accidente”, expresó el síndico de Pericos, Mocorito, Enrique Navarro.