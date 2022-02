Ayuntamiento de Salvador Alvarado, Sinaloa trabaja en nuevos colectores

Guamúchil, Sinaloa.- Un arduo trabajo han estado realizando las autoridades municipales de Salvador Alvarado, con la intención de darle una nueva y mejor imágen a la comarca y por una mejor calidad de vida de los alvaradenses, y por ello el alcalde Armando Camacho Aguilar, aseguró que se encuentran planeado en obras importantes respecto a los colectores.

"Sabemos lo que ocupa Salvador Alvarado, y tenemos que trabajar en disminuir su problemática", fueron las palabras de Camacho Aguilar

También mencionó que ya han logrado significativos avances en la colonia Niños Héroes y en la Militar en cuestión de colectores, ya que se logró dar solución a un problema que impedía que los habitantes del lugar gozaran de un buen servicio de drenaje.

No obstante, mencionó que aún existen fuertes problemas de drenaje, por lo que es necesario actuar e ir priorizando para atender con prontitud cada problema, en este punto mencionó que en la colonia las Garzas es necesario trabajar con urgencia, puesto que el problema es realmente alarmante, al igual que en el fraccionamiento Álamos y la 5 de Febrero.

"Si son obras que no se ven, pero no importa, nosotros las vamos a atender, no venimos a deslumbrar a nadie, venimos para que la gente tenga mejores condiciones de vida y mejorar esos sectores".