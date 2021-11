Ayuntamiento de Salvador Alvarado en pie de lucha contra el dengue

Guamúchil, Sinaloa.- Con el objetivo de hacerle frente a la problemática del dengue, se han llevado a cabo acciones de descacharrización en diferentes partes del municipio de Salvador Alvarado, mismas que afortunadamente han recolectado alrededor de 18 toneladas de cacharros, según informó el médico municipal César René Montoya Arias, pues en las últimas semanas se ha aumentado esta enfermedad.

Montoya Arias, comentó que en la sindicatura de Villa Benito Juárez se levantaron 14 toneladas de desechos, mientras que en la colonia Solidaridad se recogieron cuatro toneladas más, indicó que estas acciones continuarán de manera permanente a través de las Jornadas del Bienestar en las colonias, comunidades, ejidos y sindicaturas del municipio.

El médico municipal del Ayuntamiento de Salvador Alvarado, expresó que entre los cacharros más comunes, se encuentran electrodomésticos viejos, televisores antiguos y llantas, por lo que pidió a la población seguir participando en estas acciones, para mantener sus espacios libres de criaderos de moscos.

El médico municipal, manifestó que desafortunadamente los casos de dengue siguen fuertes en Salvador Alvarado, por lo que pidió a la población no bajar la guardia en la prevención, indicó que si las personas presentan síntomas como fiebre elevada, dolores articulares, dolor detrás de los ojos o escalofríos, debe acudir de inmediato a su médico y no automedicarse, ya que existen ciertos medicamentos que pueden complicar la enfermedad. César René Montoya Arias, externó que la importancia de acudir a consulta en los Centros de Salud u hospitales es que el Sector Salud, al tener conocimiento de los casos, emprende acciones de abatización y fumigación, lo que contribuirá a que no surjan más casos positivos.