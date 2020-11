Ayuntamiento de Salvador Alvarado y UAdeO unidad Guamúchil firman convenio

Guamúchil, Sinaloa.- Este día en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Occidente (UAdeO) Guamúchil, se llevo a cabo la firma de convenio entre el Ayuntamiento de Salvador Alvarado y la misma institución educativa, con el firme objetivo de establecer un vínculo de acciones con compromiso a obtener resultados.

En sus palabras la presidenta sustituta Pier Angely Camacho de Ortiz, reconoció el avance que ha logrado educativamente para la universidad la rectora Sylvia Paz Díaz Camacho, en donde ha puesto una visión de infraestructura de la universidad. "Las últimas veces que he visitado la institución me he dado cuenta de las mejoras y en donde se está construyendo el edificio y el auditorio", señaló.

Asimismo también reconoció el empeño que ha logrado la directora María Trinidad López Lara, por brindar una mejor calidad para todos los estudiantes y con ello buscar seguir lográndolo.

"Entre las dos buscaremos hacer mejor las cosas para el mejoramiento de los estudiantes, es un gran compromiso y este convenio llega a beneficiarnos a nosotros también", enfatizó la alcaldesa.