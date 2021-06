Baja derrama económica por el Día del Padre en Salvador Alvarado

Guamúchil, Sinaloa.- La celebración del Día de Padre celebrada el pasado domingo dejó como derrama económica 30 millones de pesos en los diversos establecimientos comerciales de los distintos giros de Salvador Alvarado, informó el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) del Évora, Carlos Alonso Orduño López.

Mencionó que no se logró cubrir las expectativas que tenían en cuanto a esta emotiva fecha, puesto a que la meta era llegar a las ventas en un 50 por ciento, sin embargo, solamente alcanzaron un 30 por ciento, situación que los dejó un poco en descontento al no poder haber llegado a la meta establecida.

“No cumplimos con las expectativas, estuvimos abajo de lo que esperábamos, algunos negocios no tuvieron repunte, sino al contrario, estuvieron abajo de los promedios, sabemos que el Día del Padre no se compara con el Día de las Madres, pero sí teníamos una expectativa del 50 por ciento, pero no la alcanzamos”, fueron las palabras del presidente de la Canaco del Évora.

Orduño López reconoció que la caída de las ventas fue debido a que la ciudadanía prefirió quedarse dentro de sus hogares y ellos mismos elaborar sus alimentos, ante la situación que aún prevalece de la pandemia, y como protección a ello no salieron a celebrar a papá.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio del Évora argumentó que a comparación del Día de las Madres, que sí lograron el 100 por ciento, esta fecha fue todo lo contrario, al no salir como esperaban con ansias para ver una mayor recuperación.

Durante el fin de semana, Día del Padre, en algunos establecimientos se pudo apreciar cómo mucha ciudadanía esperaba su turno para ingresar a algún restaurante, que fueron los que mayor afluencia registraron, mismos que siguieron los lineamientos de prevención ante la pandemia.

