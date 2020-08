Baja el flujo de migrantes en los últimos meses en Guamúchil

Guamúchil, Sinaloa.- Durante los últimos meses la pandemia por COVID-19 ha influido en diversos ámbitos de la vida diaria, incluso en el tránsito de migrantes que viajan rumbo al norte del país en busca de cruzar a Estados Unidos y lograr el anhelado “sueño americano”, pues la cifra de personas que llegaban a Salvador Alvarado antes en un día disminuyó considerablemente en los últimos meses.

Daría Valenzuela, encargada de la Casa del Migrante en Guamúchil, comenta que en la medida de lo posible ha continuado su noble labor de brindar su ayuda a los migrantes que llegan a esta ciudad, pues al no contar con un inmueble para ello, las cosas con las que los apoya, como ropa, alimentos, entre otras, las mueve en su vehículo, el cual lo tiene descompuesto, “ahorita no estoy haciendo tanto de comer por el mismo calor, no puedo andar caminando, entonces, los migrantes que vienen, nunca ha dejado de haber, pero últimamente han sido pocos, yo nunca lo he dejado de hacer, pero se me ha complicado porque no he tenido el carro, pero teniendo el carro yo salgo en su busca casi todos los días”.

Daría Valenzuela explica que es en época de frío cuando hay más afluencia de migrantes, y con el tema de la pandemia el número de migrantes que llega a la ciudad ha disminuido bastante.

Me dijeron que hace días vieron un matrimonio con un niño, y eso es lo que más me mortifica de no tener la casa, los niños”.

En estos meses la afluencia ha bajado mucho, pues hasta diciembre del año pasado se podía contar hasta 40 migrantes por semana, incluso en algunas ocasiones a Daría le tocó atender alrededor de 40 en tres días, pero todos viajaban en un solo camión, “ahora esos 40 se puede decir que llegan pero como al mes.

En la zona de las vías se detienen muchos de ellos. / Fotografía: Noé Mascareño EL DEBATE

“Sí salieron muchísimos de Centroamérica, pero se han quedado en el camino precisamente por el rechazo de la gente, por la discriminación, porque luego nos damos cuenta cuando son migrantes, somos crueles y discriminamos, yo pienso que por eso se han ido quedando en el camino y por acá no pasan”, menciona.

En los tres años que tiene con el proyecto de la Casa del Migrante, Daría señala que les ha tocado apoyarlos con boletos para que sigan su camino en autobús, pues no todos viajan en el tren.

En cuanto a las instalaciones para su proyecto, aún no se ha concretado contar con instalaciones, pues el municipio en dos ocasiones le han otorgado un lugar pero sólo de palabra, incluso en una ocasión ya estaba a punto de pintar cuando le pararon el proyecto porque no se había hecho bien el protocolo, según le indicaron.

Daría Valenzuela ha tocado muchas puertas para concretar el proyecto y asegura que no le pide a las autoridades dinero, sino u lugar para establecer la Casa del Migrante, pues cuenta con ropa, colchonetas y otras cosas que pueden ser útiles para estas personas, incluso hace el llamado a los empresarios guamuchilenses para que volteen a ver este proyecto y en la medida de lo posible puedan aportar algo para beneficio de los migrantes, quienes a final de cuentas sólo están de paso y la intención es proporcionarles algo de alimento y ropa para que puedan subsistir en su camino.