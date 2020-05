Baja la demanda de trámites en el Registro Civil de Salvador Alvarado

Guamúchil, Sinaloa.- Debido a la contingencia del Covid-19 hasta un 50 por ciento han bajado los trámites en el Registro Civil, así lo dio a conocer Maricela Angulo Cárdenas, oficial de dicha dependencia. Informó que normalmente al día se encargaban de realizar hasta 10 trámites, por lo que hasta hoy se ha notado considerablemente el cambio.

Angulo Cárdenas comentó que ante no registrar inmediatamente a sus hijos no pasa nada “No hay límites de tiempo ni para el registro de nacimiento, se pueden esperar dos meses a que pase todo de la contingencia si no se necesita el acta de nacimiento, al igual que la carta de difusión no tienen caducidad”, citó.

Agregó que afortunadamente hasta ahorita no se ha registrado ningún bebé llamado Covid, por lo que destacó que hasta ahora ya los padres de familia no están poniendo nombres compuestos que se solían registrar, por lo que puntualizó que los nombres más usuales son Alisa Samantha, José Adrián, Martín Ignacio, entre otros.

Añadió que ante el matrimonio por lo civil ha bajado un 80 por ciento. “En abril era un mes de matrimonios y bajaron mucho”, dijo Maricela Angulo Cárdenas. La oficial del Registro Civil exhortó a la ciudadanía a esperarse con los trámites si no son de urgencia, así como a no exponer a los bebés o las funciones que no tienen fecha límite.

