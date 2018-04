Baja producción de jaiba anuncia llegada de veda

Guamúchil, Sinaloa.- La pesca de jaiba en los tres campos pesqueros de Angostura terminará el primero de mayo, fecha en que entrará la veda de este producto. Carlos Montoya Avendaño presidente de la Federación de Cooperativas Pesqueras del Évora mencionó que este año, la producción estuvo dentro de lo normal, en comparación de año anterior.

A nada de la veda

El 10 de julio del 2017 se levantó la veda para la captura de la jaiba en la bahía Santa María, tan solo en La Reforma existe un aproximado de más de 300 pangas las que se dedican a la captura de este producto marítimo, a este se le suman los pescadores de Costa Azul y Playa Colorada que conforman los campos pesqueros en Angostura.

A principio, algunas de las embarcaciones lograban capturar hasta 100 kilos, sin embargo conforme pasaron las mareas este número ha ido disminuyendo.

Cabe recordar, que los pescadores deben hacer una inversión promedio de 600 hasta los mil pesos tan solo en combustible, alimentos y bebidas así como las artes de pesca. Carlos Montoya Avendaño, presidente de la Federación de Cooperativas Pesqueras del Évora agregó que este año, en comparación con el anterior fue mucho mejor para la producción, por consecuencia los pescadores lograron tener un ingreso más alto. No obstante, indicó que las capturas no duran mucho tiempo y no son todos los días, por lo tanto, solo unos pocos lograron hacer una buena inversión por el recurso obtenido de la pesca de jaiba.

El líder de los pescadores mencionó que a partir del primero de mayo entra en vigor la veda para la captura de la jaiba, además de la matarraya y tiburón, motivo por el cual, decenas de habitantes de los campos pesqueros migran a otras comunidades en busca de oportunidades.

“Tuvimos un inicio muy bien, como siempre en la pesquería de la jaiba, pero a como va pasando el tiempo y además somos muchos los que salimos a lo mismo, se va escaseando, ahorita estamos en el cierre de la veda el cual será el primero de mayo”.

Carlos Montoya Avendaño informó que este año, hasta el momento ha sido una producción mejor que del año anterior. Como se comentó anteriormente, cuando se levantó la veda, el promedio por panga era de 100 kilos aproximadamente, posteriormente bajó entre los 80 a 70 y finalmente rondaba entre los 7 a 15 kilos por cada panga.

En relación a los precios, la jaiba grande se había estado pagando en promedio a 33 pesos, y la chica arriba de los 20, cifra que, de igual manera fue mucho mejor que lo obtenido todo el ciclo del 2017.

El presidente de la Federación de Cooperativas Pesqueras del Évora añadió “ahorita quedan muy pocos pescadores, existe gente que se dedica solo a esta actividad durante todo el año (en tiempos de veda no). La verdad es que ya está llegando el tiempo más duro para pescadores e hijos de pescadores quienes estudian lejos de la comunidad”.

Conforme la veda, cientos de pescadores se están alistando para la captura de escama, producto que aún no sería vedado, no obstante su captura lo hacen en alta mar. Sería este, junto con las almejas y ostiones la última oportunidad para poder obtener recurso antes de que se llegue el tiempo muerto en los campos pesqueros.