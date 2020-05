Bajan hasta un 50 por ciento rutas foráneas

Guamúchil, Sinaloa.- Derivado de la situación que se vive por la contingencia sanitaria ante el coronavirus, la demanda del servicio de los camiones foráneos ha bajado hasta un 50 por ciento.

El delegado de Vialidad y Transportes de Salvador Alvarado, Leobardo López Montoya, expuso que es muy baja la ruta de camiones foráneos por la disminución de pasaje, por lo que en ocasiones los choferes no sacan para el diésel, así como se han estado encargando de poner de su propia bolsa.

Ante esta situación, el delegado de Vialidad y Transportes expresó que para seguir haciendo los recorridos se llegó al acuerdo de que los camiones estén circulando un día sí y un día no, detallando que cuando es muy apartada la zona las unidades estarán pasando tres veces a la semana, tomando en cuenta por la condición en la que operan que no sacan para los gastos del diésel, “por la poca demanda y que no haya trabajo ante el tema, me han comentado los choferes que a veces tienen que poner de su bolsa para los gastos de operación de la ruta de los camiones”, citó López Montoya.

Agregó que ante el acuerdo al que llegaron, hasta ahorita se está prestando no de manera normal y frecuente de todos los días, por lo que baja un 50 por ciento el servicio que se está prestando, porque no hay demanda.

“Hay menos demanda de pasaje en las rutas foráneas que aquí en los locales de los urbanos, y los urbanos le ponen bolsa, y hay días que no sacan ni para el diésel, mucho menos para el chofer.”

Dos camiones fueron sacados de ruta, por lo que cuatro son los que siguen operando tras haberse cerrado el acceso a la entrada y salida de la sindicatura Villa Benito Juárez, mejor conocido como Tamazula II, ante la escasez de pasaje.