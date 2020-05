Bajan los índices delictivos en la sindicatura de Chinitos, Angostura

Angostura, Sinaloa.- El síndico de Chinitos, Angostura expresa que dentro de lo malo que está dejando la contingencia sanitaria provocada por el Covid-19 lo bueno es que han bajado considerablemente los índices delictivos en la comunidad.

Josué Israel Martínez Castro asegura que desde hace aproximadamente dos meses a la fecha no se han presentado robos domiciliarios, en comercios, ni actos vandálicos, menos hechos de alto impacto que manchen el buen desarrollo y comportamiento de la ciudadanía del pueblo.

"El Coronavirus tiene aplacado a todo mundo y gracias a eso los índices delictivos que teníamos en la sindicatura bajaron considerablemente. Se nos presentó un asalto cuando apenas iba iniciando esto de la contingencia pero de ahí a la fecha todo a estado muy calmado gracias a Dios y al buen comportamiento que está teniendo la gente.

Rezamos para que la delincuencia no se nos dispare pasando la contingencia porque la crisis económica se está poniendo muy fea y no vaya ser que de repente a muchos les de por asaltar y esas cosas para agarrar dinero, por eso debemos de estar atentos y actuar con forme a nuestras posibilidades para mantener la tranquilidad como hasta ahora se está viendo.

Ahorita gracias a Dios no se nos pierde ni una escoba ni otros objetos de las casas ni en las tiendas, por esta parte estamos tranquilos pero no por eso vamos a bajar la guardia en materia de seguridad, al contrario debemos de estar más atentos a lo que pudiera surgir en los próximos días, pero pues hoy podemos decir que dentro de lo malo de la pandemia lo bueno que nos está ocasionando es que no se presenten delitos y ojalá y todos sigan controlados", manifiesta el síndico Josué Israel Martínez Castro.

Te puede interesar:

Coronavirus México: Últimas noticias de hoy 29 de mayo sobre el Covid 19

Coronavirus Sinaloa: Últimas noticias de hoy 29 de mayo sobre el Covid 19

Hugo Lopez-Gatell presenta el Plan de Transición a la Nueva Normalidad