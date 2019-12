Bajas expectativas en los muestreos hechos en la presa

Guamúchil, Sinaloa.- A la presa Eustaquio Buelna en días pasados arribaron personal del Isapesca, Inapesca y trabajadores del Gobierno del Estado para realizar los estudios para ver en qué condiciones está la presa y cuál es la variedad de especies que tiene este lugar. Éstas fueron las palabras de Carlos Castro, presidente de la cooperativa de la presa Buelna.

Pese a que aún no dan oficialmente los resultados, el presidente de la cooperativa de la presa expresó que no se cuenta con altas expectativas y que lamentablemente esto es año con año, debido a que las condiciones de la presa no son tan buenas debido a que se le ha soltado mucha agua y es mucho el pescado que ha salido.

Detalló que hasta el momento lo que se tiene es tilapia, bagre, lobina y carpa; dijo además que éstos son los ejemplares que más abundan, sin embargo, no superaron las expectativas de los pescadores.