Baldíos con maleza en la colonia Cuauhtémoc

Guamúchil, Sinaloa.- La ciudadanía de la colonia Cuauhtémoc aseguró que el problema más grande con el que cuentan son los terrenos que se encuentran solos y completamente deshabitados, porque el monte crece y algunos ciudadanos tiran animales muertos y mucha basura, además de que en tiempo de lluvia los moscos hacen de las suyas.

La señora Evelyn Camacho, vecina de esta colonia, informó que le ha tocado presenciar algunos casos en donde los mismos ciudadanos han tirado animales sin vida en este baldío.

“Este lugar ha servido para tirar animales muertos, la gente no hace conciencia de todas las enfermedades que se pueden llegar a generar y sobre todo con los niños, porque son ellos quienes reciben la mayor parte de las bacterias. Esto no puede seguir así, la verdad es que necesitamos que los vecinos sean más limpios, porque en tiempo de calor es una peste que no se soporta. También nos gustaría que se hicieran rondines de parte de la Policía, porque con la presencia de ellos es que se pudiera evitar un poco esta mala práctica que tienen los vecinos”, citó.

Otro de los detalles que les ha tocado vivir ha sido el mal estado en el que se encuentra el drenaje.

Lo peor es que en este lugar tiran animales muertos, basura, escombros, entre otras cosas que dañan la salud. / Fotografía: EL DEBATE

“Con respecto al drenaje, en tiempo de lluvia brota, y la verdad este problema también es de salud, porque cuando esto ocurre estamos expuestos a contraer alguna enfermedad; yo sé que a veces no se puede hacer todo porque hay muchas otras cosas que posiblemente se deban hacer primero”, finalizó.

Pese a esto, también señaló las cosas buenas con las que cuenta esta colonia, entre las que destaca que el servicio de agua potable se encuentra en muy buenas condiciones.

Además afirmó que el servicio de recolección de basura se encuentra en óptimas condiciones y que pasa de manera frecuente. La vecina aseguró que el transporte público es constante y que no tienen problemas con él.

Otra de las cosas que más agradecen en esta colonia es que cuentan con un parque y un campo de futbol, en donde los jóvenes pasan las tardes practicando deporte. “Es muy importante que los jóvenes inviertan su tiempo en cosas buenas y no en la vagancia”, señaló.