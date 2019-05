Basura acumulada de 7 semanas en El Tecomate

Mocorito, Sinaloa.- Pésimos servicios son los que ofrece el alcalde de Mocorito, Guillermo Galindo Castro, en la comunidad El Tecomate, aseguró la señora Melva López Roman quien también aseguró que desde hace 7 semanas el camión recolector de basura dejó de llevarse los desperdicios de la comunidad.

Lo grave del asunto es que el transporte recolecto pasa por el poblado para realizar su labor en las comunidades que se encuentran más adelante.

“Tenemos ya 7 semanas que el camión de la basura pasa, porque no dejan de pasar, pero no se llevan la basura de aquí. Yo les pregunte, que si porque cuando vienen no se llevan la basura, si traen espacio, pero no me supieron decir, solo comentaron que a ellos no les correspondía”, dijo López Román

La señora Melva comentó que anteriormente no contaban con este servicio y que acudían a métodos diferentes para desasearse de ella, tales como quemarla, tirarla al arrollo o incluso se la llevaban directo al basuron.

La gente se ve a la obligación de quemar la basura / Fotografía: Matías Rodríguez EL DEBATE

Lo que provoca problemas graves en la salud de los habitantes de El Tecomate, porque hay quienes sufren de asma y otras enfermedades delicadas y la que da de basura puede afectar aún más su estado de salud.

Asegura además que si la tiran al arroyo causarán un problema más grande y lo que buscan en un solución, no empeorar las cosas.

A pesar de saber las consecuencias que estas acciones llevan, los vecinos del lugar en estos momentos no cuentan con otra opción por lo que acuden a los viejos métodos.

Las personas están confiadas a que el camión regresara por la basura y se quedan esperando, porque ya no regresa. Esto causa que los perros hagan su desorden y tengan doble trabajo las amas de casa, porque deben juntar todos los desperdicios.

Los habitantes exigen una explicación por el cual ya no se llevan la basura y así poder buscar una solución al problema, porque el gobierno municipal no ha puesto de su parte.