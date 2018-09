Escurrimientos afectan el agua de la presa Eustaquio Buelna

Guamúchil, Sinaloa.- Mientras que para algunos las lluvias de los últimos días son extremadamentes buenas, para otros esto es un peligro. Desde años atrás se ha mencionado los daños a la salud que los escurrimientos del basurón municipal de Guamúchil han causado; a esto se le debe sumar los desperdicios y escurrimientos que las aguas de la parte serrana de Mocorito traen consigo, todas éstas llegan a un solo punto: la presa Eustaquio Buelna.

Bernardo Castro Medina, presidente de Eco Agro, informó sobre las recomendaciones que constantemente ha realizado al Ayuntamiento. Mencionó que durante el trienio anterior tocó este tema con la alcaldesa, pero no se logró tener una comunicación con la máxima autoridad.

El experto en el tema de ecología informó que el agua que cae en el basurón tarde o temprano llega a la presa, ya sea por escurrimiento directo, es decir, pasa el agua por todos los desperdicios en chorro hasta llegar al agua de la presa, o llega mediante proceso de filtración por las diferentes capas de la tierra hasta tocar con los mantos freáticos.

El agua de la lluvia baja desde el basurón municipal hasta el vaso de la presa Eustaquio Buelna / Fotografía: Daniel Ayala EL DEBATE

Por lo comentado anteriormente, Bernardo Castro Medina informa que lo más recomendable es hacer un cambio de lugar del basurón.

“La ubicación de los basurones es un problema el cual ya lo hemos platicado bastante, desafortunadamente no hay una selección de basura orgánica e inorgánica. La autoridad no ha acatado las recomendaciones que se han realizado, sobre todo en Salvador Alvarado”, comentó el presidente de Eco Agro. Ponderó que le parece increíble que las administraciones del municipio en mención no tengan el tema del basurón dentro de sus prioridades.

Explicó que los escurrimientos de ese basurón son muy grandes, además han estado por años, lo que aumenta aún más los problemas de contaminación. Si a esto se le suman los desperdicios del Rastro Municipal, así como de otras áreas más, y los escurrimientos de Mocorito, se genera un gran foco de infección en los alrededores de la presa Eustaquio Buelna, que destina la mayor cantidad de agua para el consumo humano.

Finalmente Bernardo Castro Medina informó sobre la necesidad de hacer un trabajo a fondo, con exámenes al agua y que sean publicados, para que la ciudadanía conozca cómo está el panorama y no lo oculten como los últimos años.