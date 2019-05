Batallan con el agua en Terreros

Guamúchil, Sinaloa.- Estamos batallando con el agua, dijeron los habitantes de la comunidad Terrero de los Guerrero, tanto por el horario en que está programada la bomba de agua y por unas fallas en el tinaco que les instalaron para almacenar el agua y abastecer a la comunidad cuando la bomba se apagara. No está funcionando al cien por ciento, por lo que piden sea revisado.

El suministro de agua está programado en diferentes horarios, pero después de las 20:00 horas el vital líquido no está disponible, dice una de las vecinas.

“Programan la bomba de las siete de la mañana a las nueve, a veces ya no hay hasta las doce del mediodía, dura unas horas, se va y ya no llega hasta las seis de la tarde, pero a las ocho de la noche ya no hay agua. Además de esto, el problema fuerte que tenemos es que no está funcionando bien el tinaco que nos pusieron para que se abasteciera la comunidad. No sé si el agua se le regrese o no está agarrando el agua, no sé cuál sea el problema, pero se necesita que vengan a hacer una revisión para que no nos falte el agua en este tiempo que se necesita tanto”, dijo la madre de familia Yadira Castro.

Una de las prioridades por resolver son las fallas del tinaco de almacenamiento de agua / Fotografía: Daniel Ayala EL DEBATE

Respecto al funcionamiento de los servicios públicos, fue calificado como bueno, ya que tanto el alumbrado público, las calles, la recolección de basura, todo marcha bien.

En el tema de la seguridad los vecinos manifestaron sentirse seguros, ya que sí ven pasar los rondines de vigilancia de las patrullas, “está tranquilo aquí”, dijeron.

En Terrero de los Guerrero cuentan con un consultorio médico pero el horario es muy reducido. Además de que el servicio que se brindaba los días sábados ya no está operando.

“La doctora se va temprano y si hay una emergencia pues hay que correr a Guamúchil”, dijo una vecina. Por lo que el horario de atención médica es otra de las necesidades presentes en esta comunidad.