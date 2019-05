Beca a ninis y no a médicos: David Bastidas Gutiérrez

Guamúchil, Sinaloa.- En su séptimo año de cursar la carrera de Medicina, el joven David Bastidas Gutiérrez se encuentra realizando el servicio social en la clínica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) de Guamúchil. Como él, una decena de pasantes padecen la falta de apoyos. Manifestó su inconformidad ante el apoyo federal de becas a los llamados “ninis”. En la entrevista conocimos la dura realidad que enfrentan quienes sí estudian pero están fuera de las becas.

¿Por qué es injusto?

“Mi inconformidad es que no recibimos ninguna clase de apoyo, ponemos mucho de nuestra parte, tanto física como económicamente, y nos da coraje el hecho de la beca a los “ninis”, se me hace una falta de respeto y no se me hace justo. Y lo que estamos haciendo es un servicio social en una institución que se supone que es federal. Hacemos lo mismo que hacen los demás pasantes de las demás instituciones de la Secretaría de Salud y del IMSS, que ellos sí reciben beca al hacer su servicio social. Nosotros no recibimos ninguna clase de apoyo monetario, a veces nos mandan a cursos y todo corre por nuestra cuenta. Aquí somos ocho pasantes los que estamos en esta unidad médica, repartidos tanto en el turno matutino como vespertino, y la mayoría comenta la misma inconformidad”.

La dura realidad que enfrentan los pasantes que dependen del apoyo de sus padres, porque el horario no les permite un empleo fijo, contrasta con la noticia que hiciera el presidente de sacar adelante a los jóvenes que ni estudian ni trabajan con una beca de cerca de 3 mil 600 pesos al mes.

“Nosotros a veces tenemos que comer aquí, pagar el transporte, gasolina, acudir a eventos, capacitaciones, y batallamos mucho con los gastos, porque dependemos de nuestros padres, pero hay algunos que no tienen apoyo de la familia”, manifestó el pasante.