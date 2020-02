Beltrán Astorga duda en la transparencia de la alcaldesa

Angostura, Sinaloa.- En el municipio de Angostura, el regidor de Morena asegura que en el Ayuntamiento no se está actuando con la transparencia que presume la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez y una muestra de ello fueron algunos de los puntos que se tocaron en la sesión ordinaria de Cabildo desarrollada el pasado miércoles por la tarde.

José Luis Beltrán Astorga invita a sus colegas a tener más conciencia y no votar por mayoría todas las propuestas que se exponen durante la sesiones, dado a que muchas de ellas requieren de un análisis a profundidad, pero en muchas ocasiones no lo pueden hacer debido a que ni se enteran que se hablará de tal cosas y al momento se los hacen saber para que de ya le den el visto bueno.

“La reunión del miércoles fue extremadamente cargada, cuando debió de haber sido como único punto la discusión de la cuenta pública, que era muy importante para nosotros, porque eso es la transparencia, rendirle cuentas claras al Ayuntamiento y de ahí nosotros distribuirlas a la población.

Me parece poco transparente y claro lo que están haciendo, pues en asunto generales nos presentan un documento para proponernos cómo gastar un determinado recurso del Impuesto Predial Rústico, según la tesorera, para apoyar diferentes instituciones, que no estoy en contra de ello dado a que merecen todo nuestro apoyo y respaldo, pero el problema es que debemos de revisar el documento, ya que ni siquiera lo conocíamos, ahí mismo lo presentaron y órale, quiero que los aprueben y por supuesto tienen mayoría por eso lo sacan, pero ese tipo de mayoriteo no sirve de nada, no contribuye a la transparencia y rendición de cuentas. No puede ser que aprueban un documento de varios miles de pesos en apoyos que dan en el momento”, expresa el regidor José Luis Beltrán.