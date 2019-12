Beltrán Astorga truena en contra de la Jumapaang

Angostura, Sinaloa.- Una vez que por mayoría de votos los regidores del Ayuntamiento aprobaron otorgar el apoyo de 300 mil pesos solicitado por la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado para cubrir el pago de energía eléctrica, plantas potabilizadoras y pozos, José Luis Beltrán Astorga no estuvo de acuerdo con tal acción y estalló en contra de la paramunicipal.

El edil de Morena difiere mucho de los comentarios hechos por la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez, pues para él el trabajo realizado por la paramunicipal sigue siendo deficiente.

“En todo el 2019 no vi avances en la Junta, además no hay un informe por parte del gerente, Ricardo Angulo García, sobre el dinero que le autorizaron con anterioridad, salvo algunas explicaciones que nos daba la tesorera, pero seguimos igual.

La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado lamentablemente no tiene su plan operativo anual y hasta la fecha no lo ha elaborado, mucho menos nos lo ha presentado, no nos dice qué va a hacer para mejorar, no hay claridad en el seguimiento de la Junta, y pues, la verdad, no sé que tendríamos qué hacer.

Hoy la Jumapaang solicita la ayuda para pagar electricidad, porque esto se facilita más su justificación ante el auditor que si se pidiera para cubrir aguinaldos, y es una buena jugada la que está haciendo. No estoy de acuerdo en que se le dé este apoyo”, expresa el regidor José Luis Beltrán.