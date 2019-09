Beneficios del parto natural en agua

Guamúchil, Sinaloa.- El parto natural en agua es una modalidad de la atención del parto natural, pero el procedimiento se realiza dentro de una tina de agua y es más rápido, explica en entrevista el médico Humberto Lelevier Rico.

El especialista expone las ventajas de este procedimiento para la madre y el bebé. “La paciente se encuentra en un ambiente más privado, menos intervenido, ya que se introduce a la tina de agua y el que atiende el parto se queda fuera. Se producen menos intervenciones y el agua ayuda a relajar a la paciente, es un agua templada. La relajación permite que se produzca más oxitocina, que es la hormona de las contracciones y la hormona del parto. Este tipo de parto es recomendado para pacientes de bajo riesgo, que no presentan presión alta en el embarazo, que no está muy grande el bebé y son pacientes no complicadas. Es para que se facilite el parto natural”.

Tener un parto normal prepara a las mamás para la lactancia. Los bebés al pasar por el canal del parto agarran bacterias en la cavidad vaginal y eso hace que se forme la microbioma intestinal del bebé. Esta microbioma, que son “millones de bacterias”, son las que producen los anticuerpos y les sirve como mecanismo de defensa a los bebés contra las enfermedades, detalla el médico especialista en atención de parto en agua.

La pregunta curiosa es cómo nace el bebé en el agua. El especialista explica que el bebé viene de un medio acuático, al estar en la placenta, y sale a otro medio acuático, no dura mucho en el agua, sino los segundos en lo que sale el cuerpo al bebé.

El bebé sigue recibiendo oxígeno y respira por el cordón umbilical conectado a la placenta y al momento de asomar la cabecita al agua sigue respirando por la placenta”.

El especialista informó que las mujeres sinaloenses muestran cada vez más interés por esta modalidad. Detalló que este año ha atendido en promedio tres o cuatro pacientes por mes. Las pacientes que ha recibido de la región del Évora han sido cerca de cuatro en este año.