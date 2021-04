Bertha, el amor imposible del Ídolo de Guamúchil, Pedro Infante

Guamúchil, Sinaloa.- Una decepción amorosa fue la que vivió Pedro Infante Cruz tras intentar conquistar a una bella mujer originaria de San Benito, Mocorito. En propias palabras de la señora Rodulfa López, mejor conocida por todos como “Rury”, la hermana de Bertha López, quien era la dama que cortejaba el Ídolo del Pueblo, recuerda con una bella sonrisa en su rostro todos esos bellos momentos que pasó junto a su hermana.

Una hermosa serenata, deleitándola con su melodiosa voz, fue una de las maneras que intentó llamar la atención de la dama, a quien pretendía Pedro Infante, sin llegarse a imaginar que sería despreciado, pues la señorita Bertha ya contaba con un compromiso, mismo que no pensaba romper, pues era una mujer de palabra. “Él pretendía a Consuelo, pero ella ya estaba comprometida con el que se iba a casar”, mencionó Rodulfa López.

Ante el inminente rechazo hacia Pedro, muchas personas a su alrededor le expresaban que se retractara de su compromiso para que escapara con Pedro Infante. “Chayito le dijo: “déjalo, yo en tu lugar me iba con Pedro”, a lo que ella le respondió: “yo no”, expresó “Rury”.

La señora Rodulfa López menciona que en aquellos tiempos su hermana y ella asistieron a una presentación del gran Pedro Infante, en la cual el cantante rápidamente las reconoció y le dedicó a Bertha una hermosa melodía titulada Hoja Seca, canción que recuerda como si la hubiera escuchado el día de ayer, la cual a su letra dice: “Tan lejos de ti no puedo vivir tan lejos de ti, me voy a morir entre esta taberna tan llena de cosas queriendo olvidar, pero ni las copas señor tabernero me hacen olvidar”, la cual canta con gran alegría y sentimiento al venir a su mente tan agradable recuerdo.

No cabe duda que Bertha López, quien lamentablemente falleció, fue uno de aquellos amores imposibles de Pedro Infante Cruz, a quien muchas más jóvenes lo pretendían y querían que fueran ellas las afortunadas de tener a su lado a tan guapo y carismático galán.

Hoy, a sus 95 años, doña “Rury” cuenta con lujo de detalles cómo conoció al Ídolo del Pueblo y cómo su hermana lo despreció por estar comprometida.