“Boca de loco” en la Colonia Militar

Guamúchil, Sinaloa.- Vecinos de un sector de la colonia Militar piden que se arreglen las lámparas porque la zona está oscura y se ha convertido en una boca de lobo.

En la colonia Militar hay calles que desde hace tiempo no están iluminadas. Son pequeños detalles que pueden ser resueltos en poco tiempo, pero ya hace mucho que no les arreglan el alumbrado público. Así lo explican los vecinos consultados; “el problema está entre las calles Montes de Oca y Rafael Buelna, atrás del cuartel militar. Ya hace bastante tiempo que no se arreglan las lámparas y que está muy oscuro. Es una boca de lobo”, comentó la señora María Guevara, quien en representación de los vecinos aprovecha este medio para solicitar a las autoridades revisen cuál es el problema.

La vecina reconoció que en la última ocasión que solicitaron la reparación de las lámparas la autoridad sí atendió, pero ahora han tardado en acudir y hoy se encuentran iguales sin funcionar, por lo que esperan que su petición sea escuchada.

Las calles Montes de Oca y Rafael Buelna se encuentran oscuras. / Fotografía: Matías Rodríguez EL DEBATE

Otra de las necesidades que presenta esta zona es una gran cantidad de solares baldíos enmontados. Solo en una manzana se pudieron observar cinco lotes con mucha maleza, que con el tiempo se convierten en pequeños basureros y criadero de animales. En uno de éstos, ubicado por la calle Rafael Buelna, los vecinos dijeron que han visto hasta culebras; de ahí la importancia de que el propietario y las autoridades revisen cómo se puede atender este problema y que se regule para que los dueños se hagan cargo.

Respecto a la calidad de los servicios públicos, los vecinos comentaron que en su mayoría están funcionando bien. Los mejores calificados fueron el servicio de recolección de basura, el sistema de agua potable, el drenaje y la energía eléctrica. Comentaron que las calles por esta zona se encuentran en buen estado aunque no están pavimentadas, pero que de vez en cuando la pipa pasa para darles una regada.