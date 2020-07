Bomba de agua en Pericos, Mocorito no funciona por falta de contrato en CFE

Mocorito, Sinaloa.- Desde hace dos años que se instaló la bomba de agua potable en la comunidad de Rosario perteneciente a la sindicatura de Pericos, Mocorito, no ha logrado funcionar y esto ha sido debido a la falta del contrato que se debe realizar en la Comisión Federal de electricidad (CFE) para obtener el servicio de energía eléctrica.

El ciudadano Rafael López, señaló que los principales responsables son el alcalde, Guillermo Galindo Castro, el gerente de Jmapam, Héctor Prado, y la síndica Procuradora, Cristina Mápula. Desde el inicio de la pandemia a ya casi cuatro meses, la comunidad colonia Rosario no tiene el servicio de agua potable porque la bomba no está funcionando.

El ciudadano Rafael López, aseguró que Héctor Prado, gerente de la Junta Municipal del Agua Potable y Alcantarillado de Mocorito, le ha hecho saber a los habitantes que la bomba no sirve y que ese es el motivo por el cual no tienen el servicio, pero la verdad es que no hay contrato ante la CFE.

La bomba no cuenta con contrato de la CFE. / Fotografía: Cortesía

Señaló que es complicada la situación de la pandemia ante la escasez del vital líquido, más porque el estarse lavando las manos de manera frecuente es de suma importancia para la salud.

“Acudí de manera personal a la CFE de Culiacán y ahí se corroboró que al no haber medidor significa que no hay contrato. Señor presidente municipal Guillermo Galindo, señor Héctor Prado y señora sindicó procurador, Cristina Mápula que feo le están fallando a la ciudadanía de la sindicatura y principalmente están fallando en la desatención de los servicios. Esta es una pequeña prueba de su poco interés por la zona sur”, finalizó.

