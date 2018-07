Bomberos exige la renuncia del presidente del patronato

Guamúchil, Sinaloa.- Tras haber sido despedido de manera injustificada del Cuerpo de Bomberos de Guamúchil, Jesús Abraham Portillo López señala que hoy se presentó una situación en la que el presidente del patronato, Víctor González, le dio a conocer que terminaba su relación laboral "de manera arbitraria, prepotente y humillante, como lo ha hecho a lo largo de estos seis meses hacia todo el personal, viene a rescindir un contrato argumentando que falté a dos turnos laborales".

Es por este tipo de situaciones que Abraham Portillo, bajo el respaldo de todo el Cuerpo de Bomberos, es portavoz para exigir la renuncia del presidente del patronato Víctor González.

Abraham Portillo explica que para esas ausencias solicitó un permiso, el cual fue firmado y sellado por el departamento de Administración, donde se dan por enterados de dicho permiso, "además se realizó una llamada a mi jefe inmediato, el comandante José María Valenzuela, y como se lo demuestro con la única legislación vigente, que es el decreto 128 del Congreso de 1951, dice que el gobierno interior de cada cuerpo de bomberos quedará a cargo de un comandante que será asignado por el Patronato, como bien lo saben, no fue firmado de manera directa por el comandante ya que él tuvo una situación familiar delicada por lo que estaba en la ciudad de Culiacán en el Seguro Social".

Abraham Portillo afirma que puede demostrar lo declarado con el parte de novedades, pues su ausencia fue cubierta por uno de sus compañeros y asegura que no se ha descuidado el trabajo.

Asimismo, comenta que la situación de esta mañana da la pauta para que todos alcen la voz ya que le parece injusto que luego de 25 años entregado a servir a la sociedad desinteresadamente, permitan que una persona:

Por un puesto político, venga a a vulnerar nuestros derechos como lo ha hecho con un sinfín de personas, al punto que a todos a querido correr, él lo quiere manejar como su empresa.

Abraham Portillo expresa que al ser informado de su despido, le pidió al presidente del Patronato que le fundamentara el motivo, a lo que le argumentó que se debía a que se había ido.

Entre las acciones que menciona Abraham Portillo respecto a la actitud del presidente del Patronato, señala que él fue nombrado subcomandante de la corporación y de manera arbitraria lo destituyó, aunque asegura que esa situación no lo afecta, "quienes conocemos a esta persona lo hemos querido ayudar de todas formas pero no se ha dejado, Bomberos ha trabajado de manera unida, no hay un conflicto interno, todas las actividades hemos salido de manera profesional y sin embrago, nunca le hemos dicho que nos han faltado hasta dos quincenas, no le hemos dicho que no tienen diesel los camiones por una decisión de él, nos quitó el derecho a vacaciones, nos quitó todos los derechos".

Señala que en casos como el de él, lo correcto es que el Consejo sesione y se forme una Comisión de Honor y Justicia y si consideran que el elemento cometió una falta, está dispuesto a recibir una sanción, pero afirma que con documentos está demostrando que hizo las cosas conforme a derecho y no permitirá que se pisotee la labor de un bombero.

"En mi caso particular, si él hace lo concerniente, yo haré lo propio, pero no me puede correr de Bomberos, yo lo traigo tatuado en la piel, si él laboralmente me despidió habría que ver que me lo presente por escrito, me lo dijo de manera verbal, vamos a ver qué dice el Consejo, pero soy portavoz de que en este momento le solicitamos la renuncia al arquitecto Víctor González como presidente del Patronato de Bomberos, la sociedad no lo puso, lo pusieron los políticos", manifestó.