Bomberos Angostura, Sinaloa, necesitan de urgencia 4 equipos de radiocomunicación

Angostura, Sinaloa.- El comandante José Humberto Romo Valenzuela afirma que a Bomberos Angostura le urge equipo nuevo y moderno de radiocomunicación, por que el que actualmente tiene ya está obsoleto y además presenta fallas constantes que dificultan la prestación de un mejor servicio a la ciudadanía.

Romo Valenzuela explica que los radios ya cumplieron su vida útil, pues los adquirieron desde el día que la institución de auxilio abrió sus puertas en el municipio. También manifiesta que intentaron renovarlos por unos modernos y de mejor calidad pero no lograron el objetivo dado a que la compañía distribuidora les cobra renta mensual por la línea y la institución de auxilio no tiene solvencia económica para cumplir con todos los gastos que se le generan.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

"Quisimos comprar radios digitales pero nos llevamos la sorpresa de que no solo es pagar por ellos sino que también teníamos que cubrir una renta por cada uno, entonces no hicimos el movimiento por que no tenemos el suficiente dinero para los radios y a parte la renta".

"Podríamos decir que ahorita no tenemos ningún radio bueno, por lo que nos urge adquirir uno de base para la estación y tres portátiles, uno para el maquinista en caso de atender una emergencia y los otros para los que no están de guardia pero pueden auxiliar en grado caso de ser necesario en el siniestro".

Momento en que acuden a prestar servicio. Foto: El Debate / Daniel Ayala

Los radios motorola que tenemos ya tienen alrededor de 6 años de uso, se han descompuesto varias veces pero los hemos arreglado y siguen funcionando pero ahora sí ya cumplieron su periodo de vida y estamos sin radiocomunicación en Bomberos Angostura", afirma el comandante José Humberto Romo Valenzuela.