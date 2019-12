Bomberos Angostura está lejos de alcanzar la meta en su colecta 2019

Angostura, Sinaloa.- Pese a que la colecta anual 2019 arrancó hace días y está a unas cuantas horas de finalizar, Bomberos Angostura está muy lejos de lograr la meta establecida, ya que los empresarios, agricultores, ganaderos y otros sectores sociales lamentablemente no han respondido al llamado de ayuda.

El comandante de la corporación, José Humberto Romo Valenzuela, expresa que el objetivo es recaudar 300 mil pesos, pero hasta hoy solamente llevan alrededor de 90 mil, pero tiene mucha fe y confianza en que la cifra se incremente de último momento, pues sería muy triste y lamentable no lograr el objetivo.

Cebe resaltar que la colecta se cierra mañana a partir de las 14:00 horas en la plazuela municipal de Angostura, donde se tiene contemplado el desarrollo de un festival artístico para llamar la atención y tener buena asistencia de la ciudadanía, la cual seguro aportará su granito de arena para alcanzar la meta, que a decir verdad, por la cuestión del tiempo, se ve difícil, mas no imposible.

"En comparación con años anteriores, hoy andamos muy bajos en la colecta, no llevamos ni los 90 mil pesos pero ya casi le llegamos y esto es lamentable, pero no hay que perder la fe en que vamos a lograr el objetivo porque todavía faltan de aportar muchos comercios, agricultores, ganaderos, entre otros sectores fuertes del municipio que no se han acercado a nosotros y ojalá lo hagan en el cierre de la colecta", señala Romo Valenzuela.

Explica que lo que se lleva recaudado es producto de la venta de puras calcomanías y la cooperación que la ciudadanía deposita en las alcancías, por lo que falta ver si los otros sectores se van a sumar a la causa y poder así cerrar con broche de oro y buenos números.

Se espera que se pueda alcanzar la meta de 300 mil persos y , con el dinero recaudado, comprar equipo, pues el que tienen ya está muy dañado, "nos hacen falta botas, guantes, trajes completos, entre muchas otras cosas; además, queremos echar a andar una pipa que tanta falta nos hace, ya que en algunos siniestros tenemos que parar de combatirlo por falta de agua, entonces tenemos un dompe que lo queremos hacer pipa, que nos urge hacer esto para brindar un mejor servicio.

Cuando la ciudadanía nos solicita un servicio nosotros se lo damos sin pensarlo, ahora nosotros le pedimos el apoyo a la ciudadanía para lograr la meta de los 300 mil pesos y es lamentable porque no estamos teniendo respuesta, pero hay que esperar el cierre de la colecta para ver si repunta", detalla el comandante José Humberto Romo Valenzuela.