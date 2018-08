Ser un ejemplo a seguir es mi misión; Kitzia Belén Bojórquez Félix

Guamúchil, Sinaloa.- Con 22 años y recién egresada de la Licenciatura en Educación Preescolar, Kitzia Belén Bojórquez Félix es parte del Honorable Cuerpo de Bomberos de Salvador Alvarado desde hace cinco años. Entre el fuego y los sueños, con fuerza y corazón, porta con orgullo el uniforme en cada servicio a la comunidad.

Equipamiento de bomberos / Fotografía: EL DEBATE

A muy temprana edad Kitzia Bojórquez no la pensó dos veces cuando por primera vez conoció la labor de los bomberos, que visitaron su escuela. Ese día en las aulas cambió su vida para siempre. Tenía 17 años y una fuerte determinación al incorporarse como parte de su servicio social escolar. A partir de ahí decidió quedarse de voluntaria para servir al prójimo y la comunidad.

La joven recuerda cómo fueron sus primeros servicios. “Mi primera experiencia fue cuando acudí a un reporte de un incendio en un baldío. Después me tocó mi primer auxilio a un accidente vehicular, no sabía cómo reaccionar ni qué hacer para poder ayudar, estaba muy nerviosa, así que me encomendé a Dios para que no fuera nada malo, y gracias a Dios salió todo muy bien, se siente muy bonito ayudar al prójimo”.

A la edad de 17 años fue cuando se incorporó a Bomberos / Fotografía: Cortesía

Los principios que rigen el trabajo de un bombero se basan en la dedicación, esfuerzo, responsabilidad, disciplina, pero sobre todo “mucho amor a la camiseta y hacer el bien por los demás, tanto por uno como por los demás”, expresa orgullosa Kitzia Belén.

Con el apoyo de su mamá, abuela y hermana ha logrado convertirse en un ejemplo. Su misión es ayudar, pero también hacer consciencia en la juventud a ser más responsables y evitar accidentes.