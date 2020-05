Bomberos Guamúchil brinda información para disminuir riesgos de incendios

Guamúchil, Sinaloa.- Ante los últimos incendios que se han presentado en el municipio de Salvador Alvarado, Bomberos ha informado algunas acciones que se deben evitar para que no se produzca un incendio en hogares.

Julián Javier Nava Acosta, elemento de Bomberos Guamúchil, indicó que hay que evitar el acumulamiento de material combustible y tener cuidado con las fuentes de ignición, que pueden ser tanto combustible para cocinar, entre los que destaca el gas LP, o la leña, y también evitar los contactos eléctricos.

“Es muy importante que si se tiene una instalación con aprovechamiento de gas LP esté correctamente instalada, que se use un cilindro en buen estado, el regulador de presión correspondiente o indicado para este tipo de sistema y que la manguera o conductor de tubería sea adecuada para gas”, comentó.

También recomendó que los puntos de conexión eléctrica no se sobrecarguen y que si tienen capacidad para dos artículos electrónicos que no se hagan empalmes. Señaló que otra acción que es muy importante cuidar es que no se sobrecargue en los contactos eléctricos.

“Si son para dos únicamente, se pongan esos, y que no se hagan empalmes uno con otro, porque a veces las personas hacen esto”, comentó.

