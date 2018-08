Demuestro que la mujer no es el sexo débil; Esmeralda Velázquez Espinoza

Mocorito, Sinaloa.- La joven Esmeralda Velázquez Espinoza es un claro ejemplo de que la mujer no es el llamado ‘sexo débil’, pues con gallardía desde hace un buen tiempo forma parte del cuerpo voluntariado de Bomberos de Mocorito, y al igual que los hombres se faja los pantalones a la hora de acudir a un determinado servicio y auxiliar a personas que lo requieren.

Esmeralda Velázquez con mucha valentía acude a atender los servicios con Bomberos / Fotografía: Daniel Ayala EL DEBATE

Velázquez Espinoza argumenta que cuando era pequeña le tocó ver a su papá con fuertes quemaduras y sentía impotencia el no poderlo ayudar, y este fue uno de los motivos por los cuales ya más grandecita entró a Bomberos, para aprender cosas de primeros auxilios y todo lo consecuente.

Afortunadamente Mocorito es un municipio tranquilo, pero me ha tocado ir a incendios de casas y lo que sucede ahí queda en mi mente. Me llena de tristeza el ver que esas personas lo perdieron todo, por eso siempre después de un servicio le agradezco a Dios el que yo tengo un techo donde dormir.”

Nueve años ha estado como voluntaria de Bomberos Mocorito, Esmeralda Velázquez / Fotografía: Daniel Ayala EL DEBATE

“Además, en algunos accidentes donde hay fallecidos he estado presente cuando llegan familiares y empiezan a gritar desesperados, llenos de dolor y eso, la verdad, me parte el alma. Recuerdo que cuando entré a Bomberos los hombres me miraban inferior porque era mujer, supuestamente débil. Creo que tardé como dos años para que ellos me tomaran más en cuenta y desde ese momento les demostré que la mujer no es el llamado sexo débil. Todos los días estamos muy al pendiente de lo que pueda pasar, dejando a la familia y sacrificando muchas cosas con tal de ayudar y colaborar en una gran causa”, afirma Esmeralda Velázquez.