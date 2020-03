Bomberos de Angostura truenan contra el presidente del patronato

Angostura, Sinaloa.- Hoy por la mañana Bomberos de Angostura alzaron la voz y se manifiestaron en contra del presidente del patronato, Aurelio Lugo Camacho, pues aseguran que se sienten abandonados al no darles la cara desde hace mucho tiempo para solucionar varios puntos que están pendientes.

Además, detallan que trabajarán bajo protesta dado a que la ciudadanía no merece la suspensión del servicio. Elementos de base y voluntariado de Bomberos Angostura, exigen una reunión con Aurelio Lugo Camacho lo antes posible para poner las cartas sobre la mesa y analizar la diferente problemática que se tiene en la institución de auxilio, pues afirman que carecen de muchas cosas importantes para la realización de su trabajo, así como también de personal para cubrir de buena manera los turnos y brindar un servicio más eficiente.

"No sabemos el porqué el presidente del patronato nos abandonó si de vez en cuando venía al cuartel a dar la vuelta y ahora ni eso hace, es por ello que le estamos solicitando una reunión, así como nosotros le brindamos atención a la gente, nosotros también merecemos esa atención por parte del señor Aurelio Lugo.

Nosotros no estamos pidiendo algo más allá de lo que no merecemos, pues como quien dice trabajamos por amor al arte, van cinco meses de la colecta y se dijo que ese dinero se iba a ocupar para comprar equipamiento y hasta hoy no se ha cumplido, seguimos igual, no tenemos equipo, no hay guantes ni escafandras, lo que se tiene es porque se consiguió por fuera, se trajo de otras partes pero por parte del patronato no hemos tenido nada de apoyo.

Los servicios no se van a negar porque la ciudadanía sí nos ha apoyado pero los vamos a seguir prestandolos bajo protesta porque nos sentimos abandonados por el Patronato de Bomberos.

Bomberos manifestándose. / Fotografía: Matías Rodríguez EL DEBATE

Tengo tres años trabajando aquí y las únicas veces que me ha tocado ver al señor Aurelio Lugo, es en el Día del Bombero, en el inicio de la colecta y el cierre, no más, viene y se para el cuello, sale en las fotos, pues nunca a agarrado el bote para pedirle cooperación a la gente y nosotros que estamos de Sol a Sol no tenemos nada, ni atención de su parte y creo que nos la merecemos.

Exgimos una junta con Aurelio Lugo para ver los puntos a tratar que se le hicieron llegar a través del comandante, ya le solicitamos esto pero no hemos tenido respuesta de lo que pedimos, que son más bomberos de base, algunos más voluntarios, entre otras cosas.

Exigimos que nos de la cara el presidente del patronato", resalta Cristian Martínez, bombero maquinista.

Por su parte, Manuel Rodríguez, detalla que se están manifestando pacíficamente para exigir esa reunión con Aurelio Lugo para analizar varios puntos que se han venido rezagando desde hace alrededor de cinco años, pues el objetivo es mejorar en lo laboral, personal y en equipamiento.

"En la reunión con él trataremos puntos de acuerdo, ya que ya llevamos varios años que no avanzamos por la falta de personal, por escasez de equipo y otras cosas", comenta el bombero Manuel Rodríguez.